Der Weihnachtsmarkt wird nicht wie geplant am Freitag seine Türen öffnen. Die Veranstalter reagieren damit auf die verschärften Corona-Regeln, die einen Zutritt auf den Rathausplatz nur mit der 2-G-Plus-Regel erlaubt hätte.

Alles Bangen und Hoffen hat nichts geholfen: Nach 2020 wird es auch in diesem Jahr keinen Singener Weihnachtsmarkt geben. Die Veranstalter haben am Mittwoch, nur zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung am Freitag, die Corona-Notbremse gezogen und