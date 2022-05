Alle drei Höri-Gemeinden machen in diesem Jahr bei der Aktion Stadtradeln mit. Darüber informiert die Tourist-Information Moos in einer Pressemitteilung. Moos hatte schon im vergangenen Jahr zum ersten Mal mit großen Erfolg teilgenommen, in diesem Jahr kommen auch die Gemeinden Gaienhofen und Moos dazu.

Vom 22. Juni bis zum 12. Juli können darum Bewohner der Höri in Teams auf ihre Fahrräder steigen und möglichst viele Kilometer sammeln – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Dadurch soll sowohl die Gemeinschaft, als auch die eigene Gesundheit gestärkt und das Klima gleichzeitig geschont werden.

Hier geht es zur Anmeldung

Wer mitradeln möchte, kann sich im Internet unter www.stadtradeln.de/registrieren für seine Kommune anmelden. Mithilfe der kostenlosen Stadtradeln-App können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die geradelten Strecken dann via GPS erfassen und direkt ihrem Team und ihrer Gemeinde gutschreiben lassen. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen im Vergleich zu anderen Gemeinden und Teams stehen.

Bei Fragen helfen die Tourist-Informationen Moos unter der Telefonnummer (07732) 999617, Gaienhofen unter der Telefonnummer (07735) 9999123 und Öhningen unter der Telefonnummer (07735)81920 weiter.