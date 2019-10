Das zum 44. Mal ausgetragene Büllefest der Gemeinde Moos lockte am Sonntag mehrere tausend Besucher in den Teilort Weiler. Dort fand in diesem Jahr das traditionelle Herbstfest rund um die rote und weißfleischige Zwiebel statt, die seit wenigen Jahren sogar mit einer regionalen Herkunftsbezeichnung geschützt ist.

