von Julius Bretzel

Kaum etwas treibt die Konstanzer mehr um als das Thema Wohnen. Denn Wohnraum ist in der Stadt knapp, und die steigenden Preise für die vier Wände und das Dach überm Kopf bereiten vielen Menschen Sorgen. 2014 dann die Hoffnung auf einen Befreiungsschlag: Der Gemeinderat beschloss das Handlungsprogramm Wohnen.

Acht Jahre: Was ist seither passiert, was soll bis 2030 geschehen?

Dank Handlungsprogramm sollte das Bauen von Wohnraum schneller gehen, es sollten mehr Flächen zur Verfügung stehen, es sollten städtische, genossenschaftliche und private Bauträger stärker an einem Strang ziehen. 2014, vor acht Jahren, war das.

Acht Jahre dauert in Baden-Württemberg auch die Amtszeit eines Bürgermeisters; die Zeit trennt uns aber auch von der nächsten Dekade, den 2030er-Jahren. Der SÜDKURIER hat das zum Anlass genommen, eine Bestandsaufnahme zu machen und in die Zukunft zu blicken: Das wird unser #Wohnreport2030.

Und hier gibt es selbst nach 15 Jahren Planung noch immer keinen Wohnraum: Auch das Döbele ist ein Sinnbild für die Wohnungs- und Baupolitik in Konstanz geworden. | Bild: Julius Bretzel

Darin versuchen wir Fragen zu beantworten: Wo steht Konstanz im Wohnraum-Vergleich zu anderen Städten? Welche Probleme gibt es auf dem Wohnungsmarkt – und welche Lösungen sind in Aussicht? Was läuft bereits heute gut, was kann in Zukunft noch passieren? Alles vor dem Hintergrund der Frage, wie Konstanz eine Stadt für alle werden kann. Für Menschen aller sozialer Schichten, aller Altersgruppen, aller Biografien.

Wir wollen im #Wohnreport2030 vermeintlichen Fakten auf den Grund gehen: Konstanz verliert seine Familien. Die Stadt wird größer, reicher und älter. Konstanz kann nur in die Höhe wachsen. Nur Bauen hilft. Und der Tourismus bedroht den Wohnraum. Wir möchten prüfen, was an diesen Aussagen dran ist – mit Hilfe von Experten, Betroffenen und Stimmen aus der Stadt.

Erzählen Sie anderen SÜDKURIER-Lesern Ihre Geschichte

Kaum ein Thema ist persönlicher und emotionaler als das eigene Wohnen. Deshalb interessiert uns beim SÜDKURIER, was Sie interessiert und bewegt. Haben Sie Vorschläge, was bei unserer Serie zu Wohnraum in Konstanz auf gar keinen Fall fehlen sollte? Wir wollen Ihnen auch die Möglichkeit geben, Ihre Erfahrungen zu teilen. Haben Sie Sorgen, Ängste, Fragen oder Antworten? Dann erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Am besten ganz direkt per Mail an konstanz.redaktion@suedkurier.de. Und weil wir eine Redaktion sind: Diskretion ist selbstverständlich; Quellen genießen bei uns Informantenschutz.