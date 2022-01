Konstanz vor 1 Stunde

Wo finde ich in Konstanz eine Bleibe? Welche neuen Wohnungen 2022 bezugsfertig sind, wo weitere Wohnbauten entstehen sollen und an welchen Projekten noch gebaut wird

Was auch immer das neue Jahr bringen mag – eines ist gewiss: Auch 2022 bleibt der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in der Konzilstadt hoch. Ein Überblick zu Wohnungsbauprojekten, die 2022 abgeschlossen werden, neu hinzukommen oder weitergehen.