Konstanz 21. Mai 2023, 07:46 Uhr

Zwischen Studi-Spirit und Professionalität: Wie das Campus-Festival zu dem wurde, was es ist

Es fing mit einer Idee an und wurde zu einem der größten Ereignisse, die in Konstanz stattfinden. Doch was ist das Campus-Festival Konstanz überhaupt? Was macht es aus und einzigartig?