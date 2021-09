Konstanz vor 5 Stunden

Warten auf das E-Müllauto: Wann wird der Konstanzer Abfall erstmals mit einem elektrischen Fahrzeug eingesammelt?

2021 hätte der erste E-Quantron in Konstanz den Müll abholen sollen. Doch in diesem Jahr wird kein E-Müllauto über die Straßen der größten Stadt am See rollen. Dass es noch dauert, liegt nicht nur an den hohen Kosten für die Fahrzeuge.