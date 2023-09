Konstanz vor 55 Minuten

Vermutlich war es ein E-Bike-Akku – So kam es zum nächtlichen Großeinsatz in Konstanz

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand in der Allmannsdorfer Straße durch einen Defekt an einem Akku ausgelöst wurde. Wie Anwohner sagten, stammte dieser von einem E-Bike und wurde in der Unglückswohnung gelagert.