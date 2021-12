Schock in den frühen Morgenstunden: Brand im Souterrain eines Allensbacher Wohnhauses. Renate und Andreas Hipp wurden von den Rauchmeldern geweckt und konnten sich ins Freie retten. Die Feuerwehr Allensbach verhinderte aufgrund raschen, gezielten Eingreifens Schlimmeres. „Wir hatten Glück“, sagt das Ehepaar, das Weihnachten in diesem Jahr anders, bewusster und vor allem mit großer Dankbarkeit feiert.

Der beißende Brandgeruch steigt beim Betreten des Hauses noch immer in die Nase. Renate Hipp hat überall Schälchen mit Kaffeesatz aufgestellt, der den Gestank neutralisieren soll. Das Zimmer im Souterrain, in welchem am 10. Dezember in den