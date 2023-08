Das hätte übel ausgehen können! Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag, 1. August, einen Verkehrskadetten auf der Sigismundstraße in der Konstanzer Altstadt angefahren. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung. Am Dienstag war die Konstanzer Innenstadt aufgrund des Schweizer Nationalfeiertags überlastet, fast alle Parkhäuser waren bereits vormittags gut gefüllt.

Um das erhöhte Verkehrsaufkommen zu lenken, wurden Verkehrskadetten eingesetzt. Wie die Polizei angibt, habe ein 15-jähriger Kadett am Nachmittag mittig auf der Sigismundstraße gestanden, „um ein Befahren der Straße durch Unberechtigte zu verhindern“. Doch das wollte ein Autofahrer wohl so gar nicht verstehen. Denn der 64-Jährige bog mit einem VW Golf dennoch in die Straße ein und fuhr dabei gegen die Beine des Jugendlichen.

Als der Verkehrskadett und ein weiterer Zeuge den Golf-Fahrer aus dem Thurgau auf sein Fehlverhalten ansprachen, wendete er seinen Wagen und fuhr einfach davon. Gegen den VW-Fahrer wird deshalb nun wegen Unfallflucht ermittelt, heißt es in der Mitteilung. Der verletzte 15-Jährige musste zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.