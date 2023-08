10.15 Uhr: Das erste Parkhaus ist schon belegt

Das Parkleitsystem der Stadt Konstanz zeigt im Parkhaus am Fischmarkt nur noch einen verfügbaren Stellplatz an. Derweil kommt es vor dem großen Kreisverkehr beim Hauptzoll auf Kreuzlinger Seite zu stockendem Verkehr in Richtung Deutschland.

Auch auf der Konstanzer Grenzbachstraße, entlang des Kreisels am Döbele und auf der Bodanstraße müssen Autofahrer – laut Google Maps – mit ein wenig Wartezeit rechnen, wenn sie weiter in Richtung Innenstadt fahren möchten. Noch fließt der Verkehr.

10.27 Uhr: Auch die Augustiner-Garage ist voll

Wenige Minuten, nachdem das erste Parkhaus gefüllt ist, folgt auch schon das nächste: Nun ist auch die Garage unter dem Augustinerplatz bis auf den letzten Platz belegt. Ein paar Stellplätze stehen noch im Altstadt-Parkhaus zur Verfügung – auch diese werden wohl in wenigen Minuten besetzt sein.

Auf der Grenzbachstraße in Richtung Konstanzer Innenstadt stockt der Verkehr inzwischen ab der Kreuzung auf deutscher Seite des Hauptzolls. Auch die Autofahrer, die den Weg über den Zoll Emmishofer Tor gewählt haben, müssen Geduld mitbringen. Auf Schweizer Seite stehen viele von ihnen auf der Konstanzerstrasse im Stau.

10.52 Uhr: Weiter viel Verkehr, langsames Vorankommen

Einer rein, einer raus: Nur mit Glück bekommen Autofahrer noch einen Platz in den Parkhäusern Fischmarkt, Augustiner oder Altstadt. Und auch im Parkhaus an der Marktstätte wird es langsam eng. Am Döbele sowie im Parkhaus des Lago Shoppingcenters gibt es noch Kapazitäten.

Entlang der Grenze kommt man nur noch schleichend voran. Am Hauptzoll und Emmishofer Tor stockt der Verkehr. Auf Kreuzlinger Seite zieht sich die Blechlawine von der Konstanzerstrasse in die Bahnhofstrasse hinein. Auch auf der Grenzbachstraße in Konstanz stehen Autos – hauptsächlich mit Schweizer Kennzeichen. Die Parkhäuser Untere und Obere Laube leuchten auf Google Maps inzwischen ebenfalls dunkelrot. Das bedeutet: stockender Verkehr.

Im Grenzgebiet Konstanz/Kreuzlingen kommt es am Dienstagvormittag, 1. August, laut Google Maps zu stockendem Verkehr, wie dieser Screenshot zeigt. | Bild: Screenshot Google Maps

11.59 Uhr: Noch finden die Besucher Parkplätze

Unter dem Augustinerplatz sind wieder ein paar Parkplätze verfügbar, während in den Parkhäusern Marktstätte, Altstadt und Fischmarkt um diese Zeit nichts mehr frei ist. Auch das Döbele sowie die Stellplätze im Lago füllen sich mehr und mehr.

Wie die Daten des Parkleitsystems aus vergangenen Jahren zeigen, sind um diese Uhrzeit am 1. August sonst mehr Parkplätze belegt gewesen. Dies könnte dem Umstand geschuldet sein, dass mancher den Montag, 31. Juli, als Brückentag vor dem Schweizer Nationalfeiertag genutzt hat, denn auch an diesem Tag kam es in Konstanz zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen.