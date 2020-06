Dies sei möglich, weil wegen der Corona-Pandemie der Wassersport auf dem See und der Badebetrieb in den Schwimm- und Freibädern ruhe, sagt Thomas Wulst, stellvertretender Vorsitzender der Konstanzer Ortsgruppe. Denn dies habe eine Flaute bei den Einsätzen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) nach sich gezogen. Im Notfall stünden aber genügend andere Boote bereit.

Zweckentfremdung: Am Heck dieses DLRG-Boots in Staad brütet ein Blesshuhn. | Bild: Eva von Hertzberg

SÜDKURIER-Leserin Eva von Hertz­berg ist das Nest am DLRG-Boot aufgefallen. Sie hat der Konstanzer Lokalredaktion mehrere Fotos geschickt, verbunden mit der Hoffnung, dass die DLRG während der Brutzeit keinen Einsatz fahren muss. Dies ist zwar nicht ausgeschlossen, doch nach derzeitiger Lage geht die DLRG Konstanz davon aus, dass das Boot, auf dem das Blesshuhn brütet, nicht benötigt wird.

Blesshühner Sie gehören zu den Rallen, also zur Familie der Kranichvögel. Sie erinnern in Größe und Form an Hühner. „Blesse“ bezeichnet den weißen Fleck auf der Stirn. Das Gefieder ist schwarz, und schimmert bei Lichteinfall grünlich. Männchen und Weibchen schließen sich zu einem festen Paar zusammen und brüten pro Saison meist zwei Mal. Ins Nest legt das Weibchen zwischen fünf und zehn Eier. Diese werden etwa drei Wochen lang von beiden Eltern bebrütet. Junge Blesshühner folgen den Eltern schon nach wenigen Tagen aufs Wasser. Etwa vier bis fünf Wochen verbringen sie im Familienverband. Blessrallen können bis zu 20 Jahre alt werden.

Nur wegen der besonderen Corona-Lage habe das Blesshuhn überhaupt eine Chance gehabt, den Absatz am Bootsheck als Nistplatz zu nutzen, betont Thomas Wulst. Es sei bekannt, dass Enten und Rallen dort gern Nester bauten. Üblicherweise werde deshalb ein Netz gespannt, um dies zu verhindern.

Vorstandsmitglied Benjamin Kohler und der Stellvertretende Vorsitzende Thomas Wulst von der DLRG Dettingen-Dingelsdorf stehen beim Rettungsboot im Wallhauser Hafen. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Als aber auf dem Bodensee die Schifffahrt weitgehend ruhte und sich das Blesshuhn daran machte, ein Nest zu bauen, habe man es nicht daran gehindert. „Wir haben gesagt, was soll das. Der See ist gesperrt.“ Das DLRG-Boot stehe in einer stillen Ecke des Hafens. Diese eigne sich sehr zum Brüten.

Thomas Wulst hofft nun sehr, dass die Ralle zum Ende ihres Brutgeschäfts kommt, bevor wieder Vollbetrieb auf dem See herrscht. Er schaue immer wieder nach dem Tier. Dieses kenne ihn schon. „Es schimpft mich an, wenn ich zum Boot komme.“

Regelung im Bundesnaturschutzgesetz Wer jetzt überlegt, ob er ein Nest, das im Weg steht, einfach umsetzen kann, dem sagt Max Kurzmann vom Bodenseezentrum des Naturschutzbundes: „Nach dem Bundesnaturschutzgesetz macht man sich beim Beschädigen oder Zerstören eines Vogelnests oder Vogelgeleges strafbar und kann mit hohen Bußgeldern belangt werden. In Ausnahmefällen kann man sich jedoch eine entsprechende Erlaubnis, also eine Ausnahmegenehmigung von der unteren Naturschutzbehörde, einholen.“ Zum Schutz brütender Vögel ist es auch untersagt, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September stark zu bescheiden oder auf den Stock zu setzen.

Sorge um die Einsatzfähigkeit der DLRG müsse sich aber niemand machen, sagt der stellvertretende Chef im Konstanzer Ortsverband. Die Lebensretter haben noch ein zweites Boot im Staader Hafen, zudem für schnelle Einsätze ein rund acht Meter langes Schlauchboot auf einem Fahrzeughänger, das auch bei Sturm sicher im Wasser liege. Auch an den Badestränden und im Hafen von Wallhausen habe die DLRG weitere Alu- und Schlauchboote.

Das Vereinsleben bei der DLRG mit den rund 1000 Mitgliedern ruhe wegen der Corona-Pandemie gerade. Die 120 Mitglieder im aktiven Dienst aber stünden für Notfälle bereit. Auch bei den Lebensrettern gelten nun besondere Hygienekonzepte, um Infektionen mit dem Coronavirus auszuschließen. Thomas Wulst betont: „Wir sind bereit, und können jederzeit den Aufgaben nachkommen“.