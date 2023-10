Turbulentes Wochenende auf den Konstanzer Straßen: Wie die Polizei in mehreren Pressenotizen mitteilt, hat es an verschiedenen Stellen im Konstanzer Stadtgebiet sowie auf der Kreisstraße zwischen Allensbach und Dettingen gekracht. Teilweise entstand bei den Unfällen ein hoher Schaden, auch Menschen wurden verletzt.

Unfall auf der Glärnischstraße

So kam es beispielsweise am Samstagnachmittag, 30. September, auf der Mainaustraße zu einem Unfall zwischen einem Motorrad- und einem Autofahrer. Dabei war ein 78-Jähriger mit seinem Fiat auf der Mainaustraße in Richtung Sternenplatz unterwegs.

„An der Einmündung zur Glärnischstraße ordnete er sich auf die Abbiegespur nach links ein“, heißt es in der entsprechenden Meldung. „Als der 78-Jährige in die Glärnischstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Mainaustraße entgegenkommenden, an der Grün werdenden Ampel anfahrenden 54 Jahre alten Motorradfahrer, der in die rechte Seite des abbiegenden Fiats prallte und stürzte.“ Die Bilanz des Unfalls: Sowohl der Biker als auch der ebenfalls 78-jährige Beifahrer erlitten dabei leichte Verletzungen. An der Harley und dem Fiat entstand Schaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

E-Bike-Fahrer kollidiert mit Fußgänger

Bereits am Freitagabend, 29. September, kam es an der Unterführung an der Marktstätte zu einer Kollision zwischen dem Fahrer eines E-Bikes und einem Fußgänger. Dabei fuhr laut Polizeiangaben um 19 Uhr ein 40-Jähriger mit einem E-Bike vom Konzil kommend nach rechts die Unterführung zur Marktstätte ein. „Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Fußgänger, der stürzte und auf eine Treppenstufe fiel“, heißt es in der Meldung. Der 39-Jährige erlitt dabei laut Polizeibericht Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Auch am Bahnhofplatz kracht es

Ein weiterer E-Bike-Fahrer war an einem Unfall am Samstagabend beteiligt. Dabei streifte laut einer Polizeimeldung eine 19-Jährige am Bahnhofplatz einen 26-Jährigen auf seinem E-Bike. Beide waren gegen 23.15 Uhr in Richtung Marktstätte unterwegs. „Als eine hinter dem Radler fahrende 19 Jahre junge Frau mit einem Motorrad zum Überholen ansetzte, kam es zum Streifen zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin sowohl der 26-Jährige als auch die 19-Jährige und ihre ebenfalls 19 Jahre junge Mitfahrerin zu Fall kamen und sich dabei leicht verletzten“, so die Meldung. Das Ganz ging allerdings glimpflich aus, so sei ein Rettungswagen nicht erforderlich gewesen. Auch die Schäden an den Vehikeln belaufen sich lediglich auf mehrere hundert Euro.

Ein Autofahrer wird auf der Kreisstraße verletzt

Doch damit nicht genug: Zwischen Allensbach und Dettingen hat es am Samstagnachmittag ebenfalls einen Unfall mit zwei beteiligten Autos gegeben. Dabei war laut Polizeimeldung ein 20-Jähriger mit einem Mercedes auf der Kreisstraße 6172 von Allensbach in Richtung Dettingen unterwegs. „An der Einmündung zum Mühlhalder Hof bog der junge Mann nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Ford eines 24 Jahre alten Mannes“, ist der polizeilichen Pressenotiz zu entnehmen. „Durch den Aufprall schob sich der Ford in die Leitplanke, wo er zum Stehen kam.“

Der 24-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und musste zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Um seinen nicht mehr fahrbereiten Wagen, an dem ein Blechschaden in Höhe von rund 6000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.