Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen, 1. Oktober 2023, gegen 10 Uhr einen Brand in einem Hof an der Wollmatinger Straße gelegt. Dies teilt die Polizei in einer Pressenotiz mit. Der Unbekannte zündete dabei einen Haufen mit zersägten Holzpaletten an, der an der Rückwand der Garage des Fahrradgeschäfts Langenbach lagerte.

Konstanz Taffe Seniorin: 72-Jährige schlägt dreiste Diebe in die Flucht Das könnte Sie auch interessieren

Da die Feuerwehr so schnell zur Stelle war, konnte verhindert werden, dass die Flammen auf einen darüber gelegenen Holzbalkon und das Wohnhaus übergreifen. Der Brand wurde gelöscht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

So sieht der mutmaßliche Täter aus

Der noch unbekannte Brandstifter wird laut Polizei wie folgt beschrieben: männlich, etwa 50 bis 60 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze Haare mit auffällig hoher Stirn, Glatze mit Haarkranz und kleinem Pferdeschwanz.

Konstanz Schon wieder! 80-jähriger Senior fällt auf Whatsapp-Betrug herein Das könnte Sie auch interessieren

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Sonntagmorgen Verdächtiges nahe dem Fahrradgeschäft in der Wollmatinger Straße beobachtet haben oder die sonstige Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, sich unter 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.