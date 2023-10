Ein Mann ist am Montag, 2. Oktober, Opfer eines Telefonbetrügers geworden. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz. Der 80-Jährige erhielt dabei zunächst eine WhatsApp von einer ihm unbekannten Nummer.

„Mit überzeugenden Textnachrichten machten die Betrüger dem Mann weis, dass es sich um die neue Nummer des Sohnes handle, der dringend Geld für einen neuen Computer benötige“, heißt es weiter in der Meldung. Dazu sollte der Senior mehrere Überweisungen auf verschiedene Konten tätigen. So von den perfiden Absendern getäuscht, überwies der 80-Jährige drei Beträge in Höhe eines insgesamt mittleren vierstelligen Geldbetrags auf die Konten der Betrüger.

In dem Zusammenhang warnen die Beamten und machen nochmals auf die nahezu täglich vorkommende Betrugsmasche aufmerksam, bei der falsche Whatsapp-Nachrichten verschickt werden und die Opfer dabei nicht selten um höhere Geldbeträge oder Wertgegenstände gebracht werden. Wie die Täter bei entsprechenden Whatsapp- oder Telefon-Betrugsmaschen vorgehen und wie man richtig reagieren sollte, haben wir hier für Sie in einem umfassenden Text zusammengefasst.

Im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei werden außerdem Informationen zum Schutz vor diversen Betrugsmaschen durch die polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder im Internet bereitgestellt und sind dort unter www.polizei-beratung.de abrufbar.