Zu einem folgenreichen Verkehrsunfall kam es am Samstagmittag, 22. April, gegen 15.30 Uhr in der Byk-Gulden-Straße auf Höhe der Hausnummer 10. Darüber informiert das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz in einer Pressemeldung am Sonntag.

Dabei fuhr ein 56-jähriger Autofahrer mit seinem weißen VW Caddy aus einer Grundstücksausfahrt auf die Byk-Gulden-Straße. Hierbei übersah er laut der Meldung einen 91-jährigen Radfahrer, der sich auf dem Radweg in stadtauswärtiger Richtung befand und stieß mit diesem zusammen.

Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 91-Jährige musste zur Behandlung ins Klinikum gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Es entstand ein Schaden von ungefähr 1000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07531 9952222 entgegen.