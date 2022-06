Einmal mehr ist es in einem Bus der Stadtwerke Konstanz zu einer Auseinandersetzung wegen der Maskenpflicht gekommen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt, ist diesmal ein junger Mann in der Nacht auf Samstag, 11. Juni, körperlich angegriffen worden.

Der 27-Jährige war den Angaben zufolge gegen 3 Uhr an der Haltestelle Neuwerk auf der Oberlohnstraße in die Linie 13/4 eingestiegen. In dem Bus befanden sich bereits drei junge Männer, die ihre Masken nicht richtig trugen. Nachdem das spätere Opfer die Männer aufgefordert hatte, das zu korrigieren, beleidigten und bespuckten sie ihn zunächst.

Als er an der Haltestelle Purren in Litzelstetten aussteigen wollte, hinderten sie den 27-Jährigen daran und traten mehrfach nach ihm. Schließlich gelang es ihm, von dem Trio loszukommen.

Bei den bislang unbekannten Tätern soll es sich um drei junge Männer beziehungsweise Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren gehandelt haben. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, können sich ans Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-0 wenden.

Erst am 6. Juni war ein Busfahrer von einem 21-jährigen Fahrgast, der keine Maske tragen wollte, in der Linie 1 geschlagen und getreten worden. Der Mitarbeiter der Stadtwerke hatte ihn zunächst vergeblich aufgefordert, die Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen und ihn dann beim Aussteigen in Allmannsdorf noch einmal darauf angesprochen. Daraufhin kam es zu dem Übergriff.