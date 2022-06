Konstanz vor 2 Stunden Fahrgast ignoriert Maskenpflicht und greift Busfahrer in Konstanz an Der Fahrer will den 21-Jährigen aus der Bustür drängen, da dieser den Zugang versperrt. Doch der uneinsichtige Fahrgast wehrt sich heftig und muss nun mit einem Verfahren rechnen.

Archivbild eines Stadtwerkebusses. In einem Bus der Linie 1 ist es am Montag zu einer Rangelei zwischen Fahrer und Fahrgast an der Tür gekommen. | Bild: Hanser, Oliver