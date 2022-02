Konstanz vor 55 Minuten

Im Bus angepöbelt und bedroht: Warum der Fahrer in einer solchen Situation nicht hilft und was Fahrgäste tun können

„Er sagte, er hätte ein Messer dabei“, so schildert die Passagierin die Situation im Bus, in der sie sich vor kurzem von einem betrunkenen Fahrgast bedroht fühlte. Hilfesuchend wandte sie sich an den Busfahrer, der die Frau jedoch ignoriert haben soll. Auf Nachfrage des SÜDKURIER verteidigen die Stadtwerke das Verhalten ihres Mitarbeiters.