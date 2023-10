Am Ende erwiesen sich ihre Verletzungen als zu schwer: Die 54-jährige Motorradfahrerin, die am Donnerstagabend, 19. Oktober, zwischen Wollmatingen und Litzelstetten gestürzt war, ist tot. Sie starb in der Nacht zum Montag im Krankenhaus, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte.

Die Frau war mit ihrer Ducati gegen 22 Uhr auf der Landestraße 221 Richtung Litzelstetten gefahren. In der langgezogenen, schwer einsehbaren Linkskurve kurz vor dem Wertstoffhof Dorfweiher kam die Bikerin im Bereich der beschrankten Einfahrt zur Litzelstetter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke.

Das Motorrad rutschte darunter hindurch und blieb in der angrenzenden Wiese an einem Baum liegen. Das Zweirad ging in Flammen auf und verbrannte.

Damit sind am 19. Oktober im Bereich Litzelstetten gleich zwei Menschen beim Motorradfahren ums Leben gekommen – so viele wie im Jahr 2022 im gesamten Landkreis Konstanz, wie aus der Verkehrsunfallstatistik der Polizei hervorgeht. Bereits am Donnerstagnachmittag war ein 44-Jähriger, der mit seiner BMW von Dingelsdorf nach Litzelstetten fuhr, mit einem Auto zusammengestoßen, das in der Gegenrichtung unterwegs war und plötzlich links abbog – genau in seinen Weg. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.