Nach einem tödlichen Unfall ist die Straße zwischen den Konstanzer Teilorten Litzelstetten und Dingelsdorf momentan voll gesperrt. Das teilte das Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstag, 19. Oktober, kurz nach 16 Uhr mit. Beteiligt seien ein Auto und ein Motorrad, sagte Sprecherin Katrin Rosenthal auf SÜDKURIER-Anfrage.

Der Zweiradfahrer verstarb noch vor Ort. Das Motorrad war dem SUV – beides BMW – in die Seite gefahren, wie das Bild vom Unfallort zeigt. Das Auto war in Richtung Dingelsdorf gefahren und hatte dann nach links in einen Landwirtschaftsweg abbiegen wollen. Der Mann auf dem Motorrad, der ihm aus Richtung Dingelsdorf entgegenkam, konnte nicht mehr ausweichen.

Die drei Insassen des Wagens, in dem die Airbags ausgelöst hatten, wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch gegen 17.40 Uhr lief noch die Unfallaufnahme zwischen Litzelstetten und dem Dingelsdorfer Ortsteil Oberdorf. Autofahrer aus Richtung Litzelstetten sollten über Dettingen ausweichen, um nach Dingelsdorf und Wallhausen zu kommen – und umgekehrt.

Ein Rettungshubschrauber steht auf der gesperrten Straße. | Bild: Oliver Hanser

Die Straße hatte erst im September ein Todesopfer gefordert. Damals war ein 70-Jähriger auf dem Weg von Dingelsdorf nach Litzelstetten auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen. Er starb noch an der Unfallstelle.

