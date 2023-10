Nur wenige Stunden nach dem Unfalltod eines 44-jährigen Motorradfahrers bei Litzelstetten hat es am Donnerstagabend, 19. Oktober, einen weiteren schweren Motorradunfall nahe dem Konstanzer Teilort gegeben. Darüber informierte das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Eine Motorradfahrerin war mit ihrer Ducati gegen 22 Uhr auf der Landestraße 221 zwischen Wollmatingen und Litzelstetten unterwegs. In der langgezogenen, schwer einsehbaren Linkskurve kurz vor dem Wertstoffhof Dorfweiher kam die Bikerin im Bereich der beschrankten Einfahrt zur Litzelstetter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie touchierte die Leitplanke, stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Das Motorrad rutschte unter der Schutzplanke hindurch und verbrannte | Bild: Oliver Hanser

Das Motorrad rutschte unter der Schutzplanke hindurch und blieb in einer angrenzenden Wiese liegen. Das Zweirad fing Feuer und verbrannte schließlich nahezu vollständig – was laut Polizei einem Schaden von 6000 Euro entspricht. Ein Rettungswagen brachte die 54-jährige Bikerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Für den zehn Jahre jüngeren Fahrer einer BMW war am Donnerstagnachmittag auf der Straße zwischen Dingelsdorf und Litzelstetten dagegen jede Hilfe zu spät gekommen. Er war in ein Auto geprallt, das ihm auf gerader Strecke entgegenkam und vor ihm in die Einfahrt zu einem Rad- und Landwirtschaftsweg abbog. Obwohl sich Ersthelfer sofort um ihn kümmerten, starb er noch an der Unfallstelle.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, werde noch ermittelt, sagte Polizeisprecherin Katrin Rosenthal dem SÜDKURIER. Ein Gutachter habe sich vor Ort ein Bild von den Spuren gemacht. Solche Ermittlungen sind aber nicht innerhalb von ein, zwei Tagen zu bewerkstelligen.