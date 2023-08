Ohne Vorwarnung flogen die Fäuste: Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend, 8. August, am Zähringerplatz einen 30-Jährigen verprügelt und diesen dabei leicht verletzt. Darüber informierte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz in einer Mitteilung.

Laut Angaben der Polizei soll sich das Opfer gegen 21.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 22 aufgehalten haben, als ihm der Unbekannte – plötzlich und unvermittelt – zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug. Weiter heißt es in der Mitteilung dazu: „Dabei gingen seine Brille und sein Pullover kaputt.“ Anschließend sei der Angreifer schnurstracks in Richtung Feuerwehr, deren Hauptwache in der Steinstraße liegt, geflüchtet.

Am Zähringerplatz kam es in jüngerer Vergangenheit immer wieder zu Gewaltdelikten. So attackierte Ende Juli ein Raucher dort einen jungen Mann, nachdem er mit diesem in einen Streit über eine weggeworfene Kippe geraten war. Ende Juni griff ein Mann mehrere Passanten an und bedrohte sie mit einem Messer.

Zum aktuellen Fall sucht die Polizei nach Zeugen, die den Schläger beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Angreifers geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9952222 zu melden.