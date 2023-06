Plötzlich eskalierte die Situation: Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochabend, 21. Juni, am Zähringerplatz Passanten angegriffen und bedroht. Darüber informierte das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung. Nachdem der Mann das Fahrrad eines 70-Jährigen umgeworfen hatte, kam es zunächst zum Streit zwischen den beiden Männern.

Plötzlich packte er den Älteren und stieß ihn gegen die Schaufensterscheibe eines Buchladens. Als sich zwei 44 und 36 Jahre alte Männer einmischten, um dem Opfer beizustehen, ließ der Angreifer vom ihm ab, zückte ein Klappmesser und bedrohte die Helfer.

Daraufhin kam es zum Gerangel zwischen den dreien, bei dem der 44-Jährige dem Unbekannten das Messer schließlich abnehmen konnte. Der gab es damit zunächst noch nicht auf, sondern bewaffnete sich mit einem draußen stehenden Möbelstück eines Friseursalons und ging erneut drohend auf die Männer zu. Allerdings brach er das Vorhaben dann von selbst ab und flüchtete Richtung Seerheincenter.

Zu dem unbekannten Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schwarze Haare (Seiten rasiert, Deckhaar etwas länger und seitlich getragen). Bekleidet war er mit einem schwarzen Hemd mit Knopfleiste und kurzen Ärmeln sowie einer kurzen Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.