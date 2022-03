Konstanz vor 41 Minuten

Senior bemerkt Diebstahl erst Zuhause: Umschlag mit 10.000 Euro aus Tasche gestohlen

Einem Rentner ist am vergangenen Montag, 28. Februar, ein fünfstelliger Bargeldbetrag in der Konstanzer Innenstadt gestohlen worden. Das schreibt das Konstanzer Polizeipräsidium in einer Pressenotiz.