Konstanz vor 1 Stunde Draußen tobt die Fasnacht, drinnen ein Dieb: Wohnung in der Altstadt verwüstet und Geld gestohlen In der Nacht von Rosenmontag, 28. Februar, auf Fasnachtsdienstag, 1. März, ist aus einer Wohnung in der Salmannsweilergasse ein viertstelliger Bargeldbetrag entwendet worden. Die Polizei Konstanz sucht nach Zeugen.

Am Schmotzigen Dunschtig (Bild) hielten sich viele Mäschgerle in der Salmannsweilergasse auf. Auch am Rosenmontag waren hier einige „uff de Gass“. Vielleicht hat jemand bemerkt, wer in die dortige Wohnung eingedrungen ist. | Bild: SK-Archiv | Cian Hartung