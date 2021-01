Das Polizeipräsidium Konstanz hat in der Silvesternacht keine größeren Einsätze bewältigen müssen. Abgesehen von einzelnen häuslichen Streitereien und überwiegend alkoholbedingten Anlässen in Privatwohnungen, wie Ruhestörungen und Ähnlichem, verlief die Nacht deutlich ruhiger als in den Vorjahren.

Holztisch-Brand in der Altstadt

Kurz nach Mitternacht ist in einem Mehrfamilienhaus in der Konstanzer Altstadt ein Holz-Esstisch durch noch brennende Kerzen in Brand geraten. Die schlafenden Hausbewohner wurden durch Rauchmelder geweckt und konnten den Brand selbstständig löschen. Ein 45-Jähriger wurde dabei durch die Inhalation von Rauchgasen leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehr Konstanz durchlüftete das Gebäude.

Nur wenige Verstöße

Bei der Überwachung der Ausgangssperre und den Vorschriften des Infektionsschutzes stellten die Beamten, die verstärkt in der Nacht unterwegs waren, nur wenigen Verstöße fest. Sie gingen zahlreichen Hinweisen auf Silvesterpartys aus der Bevölkerung nach, die jedoch in den meisten Fällen nicht zu beanstanden waren. Auch Einsätze beim Feuerwerk fielen deutlich geringer aus, da im Verhältnis zur letzten Jahreswende nur wenig und auf Privatgrundstücken geböllert wurde.

Unterwegs, um Glückwünsche zu überbringen

Überwiegend mussten die Beamten zu häuslichen Streitereien, Beleidigungen oder Ruhestörungen ausrücken. Bei den Überwachungen der Ausgangssperre mussten nur einige wenige beanstandet werden, weil sie hauptsächlich nach Mitternacht unterwegs waren, um Bekannten Glückwünsche zum Neuen Jahr zu überbringen oder auf dem Nachhauseweg waren.

Noch 300 Schuss in der Hinterhand

Eine Polizeistreife musste noch vor Mitternacht wegen einer Knallerei mit einer Schreckschusspistole eingreifen. Im Stadtviertel Fürstenberg schoss ein 31-Jähriger mit Platzpatronen aus dem Küchenfenster. Da er noch knapp 300 Schuss zur Verfügung hatte, wurde ihm die Waffe sicherheitshalber abgenommen. „Ansonsten muss man sagen, dass sich die Menschen in Konstanz sehr diszipliniert an die Corona-Maßnahmen hielten“, sagt Harald Klaiber von der Konstanzer Polizei. Auch Sachbeschädigungen seien nicht beobachtet worden.