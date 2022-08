Bodensee vor 6 Stunden

Warum betrunkene Freizeitkapitäne auch den Autoführerschein verlieren können

Ein Segler rammt in Meersburg die Hafenmauer, in Konstanz stoppt ihn die Wasserschutzpolizei. Fast 2,0 Promille sind in seinem Blut. Vor Gericht ist umstritten, ob so jemand auch den Autoführerschein verlieren soll.