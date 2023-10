Das Publikum ist alarmiert: Dem Konstanzer Kulturleben stehen womöglich die härtesten Einschnitte seit vielen Jahren bevor. Im Fokus stehen insbesondere das Theater und die Südwestdeutsche Philharmonie. In beiden Einrichtungen besteht die Sorge, dass sie schon bald nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Und tatsächlich sind die möglichen Veränderungen tiefgreifend.

Die Entscheidungen stehen jetzt unmittelbar bevor: Am Donnerstag, 26. Oktober, tagt dazu der Gemeinderat. Zum ersten Mal wird das Thema dann wirklich öffentlich besprochen – nachdem bisher hinter verschlossenen Türen verhandelt wurde. Sowohl der Haupt-, Finanz- und Klimaausschuss als auch der Kulturausschuss sollten ohne Beeinflussung – und ohne Transparenz gegenüber den Bürgern, den Mitarbeitern der Einrichtungen und gegenüber deren Besuchern – diskutieren können.

Torschluss? Am Theater läuft gerade „State of the Union“. Doch womöglich muss Deutschland ältestes Schauspielhaus schon bald ohne seine Werkstattbühne auskommen. Sogar über die Zukunft der Spiegelhalle wird diskutiert. | Bild: Ilja Meß / Theater Konstanz

Das ungewöhnliche Vorgehen ist in den hohen Summen begründet. Denn vor genau einem Jahr lautete der Beschluss wörtlich: „Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit der Prüfung der Reduzierung des Zuschussbedarfs für das Theater und die Philharmonie um 20%. Das Ergebnis der Prüfung wird dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Zuschussbedarf des Theaters beträgt aktuell ca. 7. Mio. Euro, der der Philharmonie ca. 3 Mio. Euro.“ Das heißt; 1,4 Millionen Euro Kürzung beim Theater und 0,6 Millionen Euro bei der Philharmonie.

Bei der Philharmonie geht es um Stellen

Bei der Südwestdeutschen Philharmonie wäre dies – dargelegt in einem über 100-seitigen Papier – nur durch die Streichung von zehn Stellen möglich. In der Folge wäre das Orchester wie ein Fußballteam mit acht Feldspielern, das bekanntlich so erst gar nicht auflaufen müsste. Der Gemeinderat soll am Donnerstag entscheiden, ob dieser Schnitt kommt.

Alternativ ist der Abbau von von fünf Stellen als Option genannt – oder eine, so der Wortlaut, „zukunftsgerichtete Weiterentwicklung, Ertragssteigerung und wirtschaftliche Konsolidierung der Südwestdeutschen Philharmonie im Sinne eines erweiterten Leistungsversprechens“. Mit anderen Worten: Die Philharmonie muss erfolgreicher werden, kommt aber um den großen Spar-Hammer herum.

Das sagen unsere Leser

Hans-Joachim Knopf, Konstanz



„Sehr geehrte Gemeinderät:innen, am 26. Oktober wollen Sie über Mittelkürzungen von 342.000 Euro die Südwestdeutsche Philharmonie (SWP) betreffend entscheiden. Durch die anvisierten finanziellen Kürzungen ist kurzfristig zumindest der Fortbestand der SWP in bestehender Qualität gefährdet, mittelfristig sogar der Fortbestand der SWP. Der Sinfonische Chor Konstanz arbeitet seit Jahrzehnten erfolgreich mit der SWP zusammen. Für unsere gemeinsamen jährlichen November-Konzerte sind wir essenziell auf eine voll besetzte Philharmonie angewiesen.

1: SWP und Stadttheater sind kulturelle Aushängeschilder von Konstanz als Universitätsstadt und Oberzentrum der Bodensee-Region. Sie prägen maßgeblich das kulturelle Leben unserer Stadt. Finanzielle Kürzungen gefährden den Weiterbestand und machen die Stadt Konstanz kulturell ärmer.

2: Wichtige Medien wie Funk und Fernsehen haben Konstanz bereits den Rücken gekehrt und sich Friedrichshafen zugewendet. Friedrichshafen würde über die in Konstanz entstehende Lücke sicherlich erfreut sein und diese Chance nutzen, Konstanz auf diesem Gebiet zu übertrumpfen.

3: Die Reduzierung der finanziellen Ausstattung würde dazu führen, dass die SWP ihr Repertoire stark einschränken muss, weil es nicht mehr möglich sein wird, Werke aufzuführen, die einen großen Klangkörper verlangen. Damit werden die Programme uninteressanter, was zu Einbußen beim Publikumszustrom führt und somit zu Mindereinnahmen.

4: Für Konstanzer Amateurchöre würden Konzerte mit großer Orchesterbegleitung nicht mehr möglich sein.

5: Zwei Mal hat die Konstanzer Bevölkerung mit 40% für ein adäquates Konzerthaus gestimmt. Wir gehören zu diesen 40% und stehen fassungslos vor der Entscheidung bevorstehender Mittelkürzungen. Für zahlreiche junge wie ältere Bürgerinnen und Bürger der Stadt ist die Existenz eines hochklassigen Profiorchesters eine unermessliche Bereicherung und Inspiration. Wollen Sie eine erstklassige Philharmonie aufgeben, um ein kleines Salon- oder Kammerorchester zu erhalten, das später wieder in Frage gestellt werden wird? Wer einem Vogel die Schwungfedern stutzt, gefährdet sein Überleben nicht sofort, macht ihn aber flugunfähig, was bald zu seinem Tod führen wird. Wir fordern Sie auf, Ihre Entscheidung dahingehend kritisch zu überdenken, welche Auswirkungen die Mittelkürzungen kurz- und mittelfristig haben wird.“ Britta Möller, Konstanz Sehr geehrte Gemeinderät:innen, die massiven Kürzungen, die wie ein Damoklesschwert über dem Stadttheater und der Philharmonie schweben, sind uns Konstanzern als Information nur spärlich durchgesickert; wen ich auch ansprach, ich erntete jedes Mal nur Erstaunen und vor allem ungläubiges Erschrecken meines Gegenübers. Ja, so mag man sich fragen, was denken Sie sich wohl dabei? Gestern, auf der Zusammenkunft der Hoffnungsvollen und Bestärkenden vor dem Münsterplatz, hat mich ein junger Mann aus Konstanz mit folgender Aussage sehr berührt: Er „habe gelernt, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.“ Mehr ist bei jenen ja nicht hinzuzufügen, die eben dies auch bereits schon gelernt haben. Und doch soll über genau dies entschieden werden und über – nicht zu vergessen – die Existenzen von Mitarbeiter:innen, die uns die Kunst darbieten, auf eine finanziell bereits längt allzu selbstlose Weise. Leider mag es manchem von jeher eher schmeicheln, den geistigen Tellerrand nicht zu überschreiten, ohne Empathie und damit vermeintlich unverletzbarer durch Leben zu gehen, den Fokus auf die – auch persönliche – Wirtschaftslage zu legen und somit die sachlichen Argumente für Einsparungen auf seiner Seite zu haben. Der Preis ist hoch, nicht weniger als eben das „Menschsein“ steht auf dem Spiel. Konstanz ist nicht nur Kulisse für Urlaubsfotos und ein komprimiertes Shoppingparadies. Hier wohnen echte Menschen, deren Potenzial doch nicht kanalisiert, sondern geweckt, geboren und gefördert werden sollte. Das Theater ist in diesen Zeiten nicht nur Ablenkung und Pause von unserer aktuellen Weltlage. (Und da sind ja nicht nur wir Laien uns einig, wie gefährlich krankmachend diese beständig angstmachenden Nachrichten sind.) Das Theater ist darüber hinaus ein Ort der Ich-Stärkung, des Mutmachens, der Freude, der Empathiefähigkeitsbildung überhaupt, des über-Grenzen-Hinausdenkens und, nicht weniger menschenwichtig, ein Ort des Miteinanders, des Rückzuges aus dem Funktionieren, um gestärkt und energievoll in neue Tage zu gehen. Ich bitte Sie aus tiefstem Herzen, kratzen Sie nicht an unserer dünnen Zivilisationskruste, schützen Sie uns vor Banausentum und Barbarei, erhalten Sie Musik und Spiel und Lebensfreude. Stimmen Sie gegen die Kürzungen am Menschsein. Manfred Sobisch, Konstanz „Voller Einsatz für die Kultur!“ titelt der SÜDKURIER und fasst damit die Bestrebungen der Vertreter von Theater und Philharmonie unterstützt von ihren Freundeskreisen am 21. Oktober zusammen. Podiumsdiskussionen, offene Briefe und Leserbriefe flankieren die Bemühungen des etablierten Bildungsbürgertums, die von einem hochkulturaffinen Gemeinderat in den letzten Jahren gut ausgestattet wurde, dennoch oft mit diesen Mitteln nicht klarkam und Defizite produzierte, die Kürzung der Mittel zu stoppen. Fakt ist: Konstanz muss sparen! Aber, so die Hochkulturlobbyisten, nicht beim so wichtigen Theater oder der Philharmonie. Wo dann? Bei der Ausstattung der Schulen? Bei der zeitgemäßen Ausstattung von Kitas? Bei der Instandhaltung und dem Unterhalt von Spielplätzen? „Für Karin Becker würde eine Schließung der Werkstattbühne bedeuten, nicht in die Zukunft, nicht in junge Menschen zu investieren!“ Und im Gleichschritt mit der Theaterintendantin werden Horrorszenarien über die Zukunft der lokalen Kultur und der Gesellschaft insgesamt entworfen, das Kulturangebot und damit das gesellschaftliche Leben in der Konzilstadt stünden vor dem Aus! Den Begriff des „vollen Einsatz“ kennen wir Sportler gut. Es bedeutet, an die Grenze oder darüber hinaus zu gehen, eben Leistung bringen, wenn es erforderlich ist. Und hier könnte man ansetzen, wenn man es mit dem „vollen Einsatz“ ernst meint. Ein Ansatz: Es wird von der Kulturlobby betont, welche Wertigkeit die Hochkultur habe. Nun, dann sollen doch diejenigen, die diesem Angebot einen so hohen Wert zumessen, auch diesen Wert an der Kasse berappen. Warum soll der Steuerzahler in hohem Maß das Freizeitvergnügen einer kleinen, aber zumeist durchaus gut verdienenden Gruppe finanzieren, während man von jüngeren Menschen in der Universitätsstadt verlangt, dass sie für ihren Kulturgenuss kostendeckende Preise bezahlt – zum Beispiel verlangt das Campusfestival längst dreistelliges Eintrittsgeld? Auch bei der Suche nach Sponsoren scheint man noch nicht mit „vollem Einsatz“ zu Werke gehen, denn ein Eigenerlös (Eintrittsgelder und Zuschüsse Dritter, wie es in der Broschüre „Konstanz in Zahlen“ heißt) von deutlich unter 20% beim Theater und knapp über 20 % bei der Philharmonie ist eigentlich indiskutabel. Würden die Handballer der HSG Konstanz so wirtschaften, dann wäre der Verein mit seinem Leistungs- und Breitensportangebot längst insolvent. Und wenn zu wenige bereit sind, das Theater mit höheren Eintrittspreisen oder mit finanziellen Zuwendungen zu unterstützen, dann scheint Konstanz eben nicht das passende Pflaster für solch ein Angebot zu sein. Jeder steuerpflichtige Bürger in Konstanze zahlt umgerechnet über 500 Euro pro Jahr an Steuergeldern für Theater und Philharmonie, ob er das Angebot nutzt oder nicht. Über die Zuschüsse von Stadt und Land aus Steuergeldern wird also das Freizeitvergnügen einer rhetorisch cleveren Elite, die nicht bereit ist, einen gebührenden Anteil am eigenen Vergnügen selbst zu entrichten, obwohl sie nicht müde wird, die Wertigkeit dieses Angebots zu betonen, finanziert. Von der nicht so zahlungskräftigen Zielgruppe erwartet man aber genau das – siehe Campus-Festival. Es wäre schön, wenn sich die Gemeinderäte und -rätinnen hier endlich einmal auf ihre Rolle als Volksvertreter besinnen und überlegen, was Konstanz, was die Bürgerinnen und Bürger in der Konzilstadt wirklich brauchen, beispielweise in Sachen Bildung, Bau- und Verkehrslenkungsmaßnahmen, Klima- und Umweltschutz und Angeboten für die gesamte Bevölkerung. Aktuell jedoch haben wir Politiker an der Spitze, die gerade der anwesenden Zielgruppe nach dem Mund reden. Unser für Kultur und Sport zuständige Bürgermeister Andreas Osner betont, dass für ihn eine 20-prozentige Kürzung hier nicht in Frage komme, sein Vorgesetzter Uli Burchardt betonte bei der Ankündigung, dass Konstanz 2026 das Landesturnfest ausrichtet, dass Konstanz eine Sportstadt sei. Fähnchen im Wind! Politikverdrossenheit und Wahlerfolge der AfD sind Resultat von solch einer bürgerfernen, wenig transparenten Lobbypolitik – in Stadt, Land und Bund!

Am Theater steht die Werkstattbühne auf der Kippe

Am Theater gibt es eine solche Option nach dem Willen der Verwaltung und nach der nichtöffentlichen Vorberatung dagegen nicht. Hier stehen auch drei Szenarien zur Abstimmung. Ganz oben steht eines, bei dem die Werkstattbühne dauerhaft geschlossen würde. Das Theater würde damit eine seiner drei Spielstätten verlieren, die insbesondere für kleinere Produktionen für Kinder und Jugendliche genutzt wurde. Damit würden 0,7 Millionen Euro eingespart.

Option zwei sieht vor, dass 1,25 Millionen Euro gekürzt werden, das zusätzlich auch ein Aus für die Spiegelhalle bedeuten könnte. Schließlich gibt es auch hier eine milde Version, bei dem das Theater weitgehend mit dem bisherigen Sparbeitrag davonkäme.

Der Ausgang der Entscheidung gilt als offen. So hat die Kämmerei in Dokumenten, die vorübergehend im Internet einsehbar waren, nochmals deutlich darauf hingewiesen, dass Konstanz pro Jahr 15 Millionen Euro mehr ausgebe als Geld zur Verfügung stehe, und dass deshalb neben den bereits vollzogenen Steuererhöhungen auch drastische Einsparungen nötig seien.

Auf der anderen Seite hat sich der Gemeinderat davon zuletzt nicht durchgehend leiten lassen. So hat er jüngst erst mehrere neuen Stellen beschlossen, unter anderem für die Vorbereitung einer Verpackungssteuer und für die Vernetzung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.