von Timm Lechler und Julia Sondermann

Vor dem Beginn der Corona-Pandemie füllte immer am ersten Freitagabend der sommerlichen Monate Musik die Gassen der Altstadt. Dazu gesellten sich Stimmen, die Verkaufsgespräche führten, und der Geruch von verschieden Speisen.

Damals fand in den Monaten zwischen Mai und Oktober jeweils der Gassenfreitag in ältesten Stadtteil von Konstanz, der Niederburg, statt. Geschäfte und Gastronomie waren geöffnet, Händler und Bewohner der Niederburg hatten kleine Tischflohmärkte aufgebaut. In diesem Jahr kehrt der beliebte Gassenfreitag nun endlich wieder zurück.

Im vergangenen Mai konnte die Veranstaltung noch nicht stattfinden. Damals erklärte Rolf Huesgen, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins Niederburg Vital, auf Nachfrage, dass die offizielle Genehmigung vom Ordnungsamt am 21. April eingegangen sei. Die Organisation „hätten wir in der Kürze der Zeit nicht geschafft“, so Huesgen.

Am 3. Juni gibt es wieder einen Gassenfreitag

Nun ist aber alles organisiert und das Gros der Gewerbetreibenden in der Niederburg stehe hinter dem Event, teilt der Vereinsvorsitzende dem SÜDKURIER in dieser Woche telefonisch mit. Die erste Veranstaltung wird am Freitag, 3. Juni, stattfinden – und soll dann bis zum Freitag, 7. Oktober 2022, monatlich fortgeführt werden.