Zwischen Litzelstetten und Dingelsdorf-Oberdorf kommt es am Wochenende zur Kollision: Durch den Verkehrsunfall, der sich zwischen einer Rollerfahrerin sowie ihrem Sozius und einem Autofahrer ereignete, überschlug sich am Sonntag, 9. Juli, das motorisierte Zweirad. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, krachte es am Nachmittag auf der Landesstraße 219.

Konstanz Neunjähriger Radler fährt an der Mainaustraße einen Senior um Das könnte Sie auch interessieren

Demnach war ein 60-Jähriger mit seinem VW auf der Landesstraße von Oberdorf in Richtung Litzelstetten unterwegs. Als er dann nach links auf einen Landwirtschaftsweg abbog, kollidierte er mit dem entgegenkommenden Roller einer 30-Jährigen und ihres Mitfahrers. Die junge Frau prallte dabei mit ihrem Zweirad in das Heck des Wagens, woraufhin sich der Roller überschlug.

Laut der Mitteilung erlitten dadurch sowohl die 30-Jährige als auch ihr Mitfahrer Verletzungen. Sie mussten von Rettungswägen für die weitere Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Um den nicht mehr fahrbereiten Roller kümmerte sich der Abschleppdienst. An beiden Fahrzeugen entstand laut Schätzung der Polizei ein Schaden von rund 7000 Euro.