Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz mitteilt, ist es am Mittwoch gegen 8.15 Uhr in der Helene-Merk-Straße in Petershausen zu einem Unfall gekommen. Der geschädigte Autofahrer verfolgte daraufhin die mutmaßliche Unfallverursacherin bis zur Schweizer Grenze.

Eine Autofahrerin soll bei der Ausfahrt von einem Grundstück einen vorbeifahrenden Porsche Panamera gestreift haben. Danach sei die Frau, ohne sich um den Schaden an dem anderen Fahrzeug zu kümmern, weitergefahren. Der Porsche-Fahrer verfolgte die 48-Jährige daraufhin bis zum Grenzübergang Tägerwilen, wo die mutmaßliche Unfallverursacherin schließlich anhielt.

Dort konfrontierte der 34-jährige Fahrer des Porsche Panamera die Frau mit dem Vorfall. Sie bestritt jegliche Verantwortung und fuhr anschließend über die Grenze in die Schweiz. Der Schaden am Porsche beläuft sich auf rund 5000 Euro. „Da die Daten der Fahrzeugführerin bekannt sind, muss sie nach Abschluss der Ermittlungen mit einer Strafanzeige rechnen“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung abschließend.