Auf der Wollmatinger Straße ist es am Freitag, 24. März, zu einem Unfall gekommen. Eine Autofahrerin kollidierte mit einer Radfahrerin, in deren Fahrradanhänger sich ein Kind befand, wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat.

Demnach sei die 37-jährige Autofahrerin mit ihrem Dacia Dokker rückwärts aus einer Einfahrt auf die Wollmatinger Straße gefahren. Dabei sei sie mit der Radlerin zusammengestoßen, die in Richtung Schneckenburgstraße unterwegs war.

Die 38-jährige Radfahrerin und das Kind erlitten bei dem Zusammenstoß zwar Verletzungen, eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus war jedoch nicht nötig. Sowohl am Fahrrad, als auch am Auto entstanden geringe Schäden.