Ein 29 Jahre alter Mann hat am Samstag gegen 16 Uhr am Bahnhofplatz in Konstanz für eine Sachbeschädigung und Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, schlug er mehrfach auf ein geparktes Auto mit Schweizer Zulassung ein und verursachte so einen Schaden, der von den Beamten auf 1000 Euro geschätzt wird. Anschließend stellte sich der 29-Jährige auf die Fahrbahn und hielt wahllos Fahrzeuge an.

Weit ist er nach der Tat aber offenbar nicht gekommen: Die Polizei habe sofort nach Alarmierung eine Fahndung eingeleitet und den Mann im Bereich der Dreifaltigkeitskirche in der Innenstadt vorläufig festgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise weitere Sachbeschädigungen im Bereich Bahnhofplatz beobachtet haben. Auch weitere Geschädigte können sich melden beim Polizeirevier Konstanz unter Telefon 07531 9952222.