Ein Radfahrer ist bei einem Unfall an der Einmündung des Buhlenweg auf die Schwaketenstraße am Mittwochabend, 21. Dezember, verletzt worden. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Bild: SK

Eine 52-jährige Autofahrerin war auf dem Buhlenweg in Richtung Schwaketenstraße unterwegs. An der Einmündung bog die Frau nach rechts auf die Schwaketenstraße ab. Dabei stieß sie mit einem auf dem Radweg der Schwaketenstraße von links kommenden Radfahrer zusammen.

Der 52-Jährige war laut Polizeimeldung vorfahrtsberechtigt. Der Mann stürzte und verletzte sich. Die Besatzung eines herbeigerufenen Rettungswagens kümmerte sich um den Verletzten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist laut Polizeiangaben noch nicht bekannt.