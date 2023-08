Wasserski-Show, Musik für jeden Geschmack und natürlich das große Feuerwerk – das bedeutet: Endlich ist wieder Seenachtfest! Seit 14 Uhr haben die Tageskassen geöffnet, ab 15 Uhr beginnt der Einlass auf das Festgelände. Zur gleichen Zeit startet auch das Programm im Stadtgarten sowie im Hafenareal und auf der Seestraße. Auf Klein Venedig – direkt an der Grenze zur Schweiz – geht‘s ab dem späten Nachmittag richtig los.

Gibt es noch Tickets an der Tageskasse?

Aber wer aber auf das Festgelände möchte, braucht erst einmal ein Ticket für das Seenachtfest. Alle Besucher, die keines im Vorverkauf besorgt haben, müssen ihre Eintrittskarte für 25 Euro an der Tageskasse erwerben. Kinder (6 bis 14 Jahre) zahlen 5 Euro und ein Familienticket (zwei Erwachsene + eigene Kinder) kostet 55 Euro.

Übrigens: Wer erst nach dem Feuerwerk kommt, zahlt dann für das Nachtticket 10 Euro. Dieses ist erst nach 23 Uhr an den Kassen an der Marktstätte und der Lago-Brücke erhältlich und wird nur an volljährige Personen ausgegeben.

Gut zu wissen: Wer im Vorverkauf sein Seenachtfest-Ticket gekauft hat, kann damit auch den Seehas nutzen. Es gilt als Kombiticket für Hin- und Rückfahrt. In Zügen der Deutschen Bahn allerdings nicht.

An fast allen Zugängen zum Festgelände befindet sich auch eine Tageskasse: Diese befinden sich in der Innenstadt auf der Marktstätte kurz vor der Unterführung zum Hafen, an der Bodanstraße bei der Brücke über die Bahngleise, Lago-Brücke in der Hafenstraße nahe des Grenzübergang Klein Venedig sowie beim Bahnübergang beim Konzil (keine Kasse). In Petershausen bei der Seestraße gibt es Tageskassen und Einlass in der Glärnisch-, Kamor- und Hebelstraße.

Das müssen Besucher zur Anreise wissen

Einheimischen empfiehlt der Veranstalter Bus, Fahrrad und die Füße zu nutzen, um zum Seenachtfest zu kommen. Wie die Konstanzer bereits wissen, gibt es in der Innenstadt eine Großbaustelle, die die Durchfahrt erschwert. Wer dennoch mit dem Auto kommt, kann den Park-and-Ride-Parkplatz beim Bodenseeforum nutzen und von da aus mit dem Bus in die Stadt fahren oder am Seerhein entlang flanieren.

Mit dem Zug geht‘s für alle Besucher von außerhalb ganz bequem zum Seenachtfest, denn das Festgelände liegt nur wenige Meter vom Konstanzer Bahnhof entfernt. Gleiches gilt für Gäste, die mit dem Katamaran über den Bodensee direkt zum Seenachtfest kommen. Sowohl Seehas als auch Katamaran bieten in dieser Nacht zusätzliche Fahrten an, um den Besuchern die Abreise auch wieder zu ermöglichen.

Übrigens: Mit der Autofähre gelangen die Besucher bequem von Meersburg nach Konstanz und können hier direkt auf den Stadtbus der Linie 1 umsteigen. Die Stadtwerke Konstanz wollen je nach Fahrgastaufkommen die Taktung der Busse entsprechend erhöhen.

Wann finden die Seenachtfest-Highlights statt?

Doch wann und wo finden die wichtigsten Programmpunkte auf dem Festgelände statt? Wann sollten Sie dort sein, um nichts zu verpassen? Wir haben hier eine kleine Vorauswahl getroffen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, denn an auf dem gesamten Festgelände sind zahlreiche Highlights geplant.