Konstanz vor 54 Minuten

Rüpelnde Radler und fluchende Fußgänger – Jeder ärgert sich über den anderen. Und jetzt?

Nicht nur in der Fußgängerzone oder auf der Fahrradstraße kommen sich immer wieder Radler und Passanten in die Quere. Bürgervertretungen appellieren an die Stadt, ein durchdachtes, gesamtes Verkehrskonzept auszuarbeiten.