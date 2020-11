Konstanz vor 5 Stunden

In überfüllten Bussen ist der Mindestabstand nicht einzuhalten. Wie könnte dieses Problem in Konstanz gelöst werden?

In den Schulklassen ist Masketragen und Abstand angesagt, doch auf der Heimfahrt müssen sich die Schüler in volle Busse quetschen? Die CDU-Fraktion im Konstanzer Gemeinderat hatte deshalb eine Anfrage an die für den Busverkehr zuständigen Stadtwerke gestellt. Die Antwort ist nun da – und offenbart, wie stark die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung den Busbetrieb treffen.