Zwischen Petershausen und Paradies hat am Wochenende ein illegales Autorennen stattgefunden. Das teilte die Polizei Konstanz am Montag mit. Wie ein Augenzeuge den Beamten berichtete, hätten sich zwei Wagen am Samstag um 23 Uhr zwischen der Schänzlebrücke und der Europastraße einen Wettkampf geliefert.

Laut dem Zeugen hätten die Fahrer nach dem Start auf das Gas getreten, um anschließend vor den Blitzern auf der Brücke abzubremsen. Anschließend hätten sie wieder stark beschleunigt und seien in Richtung Schweizer Grenze gefahren. Bei den Autos handele es sich um einen roten BMW und einen schwarzen Porsche. Beide Fahrzeuge sollen eine Schweizer Zulassung gehabt haben.

Blitzer als Fahndungshilfe?

Wie Marco Ferraro von der Polizei Konstanz mitteilte, habe man die Ermittlungen aufgenommen. Es bestehe die Möglichkeit, dass die Blitzer auf der Schänzlebrücke Bilder der Raser aufgezeichnet haben. Dafür müsste die Polizei nun ein Antrag bei der Stadt Konstanz, die die Messgeräte betreibt, machen. Die Auswertung der Aufnahmen sei aber nicht der einzige Hinweis, auf den sich die Ermittler derzeit stützten, so Ferraro.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Fahrzeugen oder dem Fahrverhalten der Fahrer machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz unter (07531) 995-0 entgegen.