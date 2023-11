40 Programmpunkte mit 16 eingebundenen Fach- und Klinikärzten sowie 25 weiteren Gesundheitsexpertinnen und Experten und über 50 Aussteller aus dem Gesundheitsbereich machen die diesjährigen Gesundheitstage im Bodenseeforum Konstanz zur perfekten Informationsplattform. Es geht um Impulse für einen gesunden Körper, die richtige Ernährung, mentale Gesundheit, Sport, Fitness und Beauty sowie eine aktive Gesundheitsvorsorge und neue Behandlungsmethoden. Gesundheitsanbieter wie, Facharztpraxen, Kliniken, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Sanitätshäuser, Ernährungsberater, Fitnessstudios, Pflegeanbieter und viele mehr informieren von der Schulmedizin über alternative Heilmethoden bis hin zu Sport und Ernährungsthemen. An 13 Messeständen kann der eigene Gesundheitszustand überprüft werden. Von der Sehanalyse über Sauerstoff- oder Venenmessung bis zur Dunkelfeldmikroskopie. Eine Besonderheit im Rahmen des Gesundheitsparcours ist der für Männer kostenlos angebotene Testosterontest am Messesonntag von 11 bis 14.30 Uhr am Stand der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit. Zur Männergesundheit werden begleitende Programmpunkte angeboten. Schwerpunktthemen der Messe sind in diesem Jahr die Bereiche Schmerztherapie, Rückengesundheit, Darmgesundheit und Ernährung, Zahn-und Augengesundheit sowie Arthrose und Gelenkersatz. Das Auftaktpodium des Gesundheitsnetzwerk BioLAGO beschäftigt sich mit dem Thema Telemedizin im ländlichen Raum und gibt einen Einblick in die aktuelle und zukünftige Gesundheitsversorgung. Der Digital-Health-Truck der Koordinierungsstelle Telemedizin BW informiert im Außenbereich an beiden Tagen mit seinem Infomobil über digitale Angebote. Die Möglichkeit persönlich Kontakte zu knüpfen, sich an einem Ort beraten zu lassen und sich bei Vorträgen und Expertengesprächen zu informieren oder selbst seinen eigenen Gesundheitszustand überprüfen zu lassen, macht die Veranstaltung aus.

Mit der RegioTV Moderatorin Sarah Rahn konnte eine regional bekannte und ebenso beliebte Moderatorin für die Expertengespräche gewonnen werden. Weitere Infos zum Programm und den Ausstellern gibt’s online unter: www.gesundheitstage-bodensee.de 11.00-17.00 Uhr Eintritt Erwachsene 5,-€ / Ermäßigt 4,-€/ Kinder bis 16 J. Eintritt frei. Parken: Parkplatz Bodenseeforum