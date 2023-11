Der erste Gang über den Konstanzer Weihnachtsmarkt am See gebührt unseren Lesern! Denn der SÜDKURIER ermöglicht ihnen einen besonderen Einblick am Mittwoch, 29. November – also genau einen Tag vor der offiziellen Eröffnung. Im Rahmen der Aktion „SÜDKURIER öffnet Türen“ verlosen wir 7x2 Karten für die kostenlose Führung mit den Veranstaltern und einigen Standbetreibern.

Die Gewinner erhalten einen etwa einstündigen Rundgang durch die Buden mit Einblicken, Anekdoten und Verkostungen vom Weihnachtsmarkt. Anmelden können sich Abonnenten ab sofort im Internet unter www.meinSK.de/weihnachtsmarkt mit ihren Zugangsdaten. Teilnahmeschluss ist am Freitag, 26. November, um 12 Uhr. Die Gewinner werden persönlich vom SÜDKURIER informiert. Zudem erhalten Sie eine E-Mail.

Konstanz Bald gibt‘s hier Glühwein – Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt 2023 laufen auf Hochtouren Das könnte Sie auch interessieren

Das erwartet die Gewinner auf dem Weihnachtsmarkt

Die Führung, auf der die Gewinner von der Marktstätte bis zur Konzertmuschel gelangen, beginnt am Mittwoch, 29. November, um 18 Uhr. Veranstalter Levin Stracke und Tommy Spörrer werden die Gäste durch die 170 geschmückten Hütten des Marktes begleiten, ihre Fragen beantworten und zu gelegentlichen Einblicken hinter die Kulissen einladen.

Zum Beispiel am Hexenhaus, um frisch gebackenen Lebkuchen zu probieren und von der Familie Eisenhauer zu erfahren, wir ihre hausgemachten Lebkuchen entstehen. Außerdem ist ein Halt an der Christbaum Schänke geplant, um bei einem Umtrunk die Geschichte des zweistöckigen Standes zu erfahren. Dabei ist nicht nur der Rundgang für die Gewinner gratis, sondern auch die Kostproben und Getränke.

Die Christbaumschänke, hier auf einem Archivbild, wird Teil der geplanten Führung über den Weihnachtsmarkt sein. Zur Zeit der Führung wird es vermutlich schon dunkel sein, dafür werden aber die Lichter und Getränke des Standes zum Wohlfühlen sorgen. | Bild: Hanser, Oliver

Nach weiteren Stopps an ausgewählten Ständen des Konstanzer Weihnachtsmarkts wird der Rundgang um etwa 19 Uhr an der Füxle Bar enden. Dort erfahren die Gewinner mehr zur Regionalität der Produkte, bevor dann zu einem gemütlichen Ausklang mit einem Abschlussgetränk nach Wahl eingeladen wird.

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie SÜDKURIER-Abonnent sein – also entweder die Zeitung (digital oder gedruckt) abonniert haben oder ein Web&App-Abo für SÜDKURIER Online haben. Wenn Sie ein Zeitungs-Abo haben, müssen Sie sich online lediglich anmelden.