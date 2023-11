Etwa 100.000 Lichter und Hütten für 170 Händler, Kunsthandwerker und Gastronomen sollen dieses Jahr Teil des Weihnachtsmarkts am Bodensee sein. Damit bei der Eröffnung am Donnerstag, 30. November, alles funktioniert, arbeiten die Marktmeister – so wie Paul Klein auf unserem Foto – zurzeit auf Hochtouren.

Bald können sich die Besucher also bis zum 23. Dezember auf frische Lebkuchen, Glühwein, Pralinen aus Meersburg, ein historisches Karussell oder Wichtelhütten freuen. Außerdem werden zwischen 30 und 40 Auftritte von Musikvereinen und Kapellen aus der Region für Unterhaltung am Kaiserbrunnen, der Füchslebar und der Christbaumschenke sorgen.

Die Öffnungszeiten sind in diesem Jahr von 11 bis 20 Uhr, außer an Freitagen und Samstagen. Dann hat der Weihnachtsmarkt in Konstanz sogar bis 21.30 Uhr geöffnet. Die Gastronomiehütten und Wirte werden bis 21.30 Uhr Essen und Getränke ausgeben dürfen. Die rund 100.000 Lichter des Markts werden ab 16 Uhr angeschaltet.