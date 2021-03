Mario Böhler, Präsident der Niederburg, ist ein realistischer Mensch. „Es bleibt uns schweren Herzens nichts anderes übrig, als das Musical erneut zu verschieben“, verkündet er.

„Auch wenn erste Impfungen und neue Schnelltests ein Ende der Krisenzeiten erahnen lassen, so werden wir noch eine ganze Weile mit den notwendigen Einschränkungen und Regeln leben. Der Schutz der Gesundheit steht an vorderster Stelle.“

Das Musical „Die Fischerin vom Bodensee“ soll laut einer Pressemeldung des Veranstalter ein fröhlicher und unterhaltsamer Abend für Jung und Alt werden. „Im Mai 2021 allerdings wird es voraussichtlich noch nicht möglich sein ausgelassen im Kreise der Familie und Freunde zu feiern“, schreibt Mario Böhler.

Die Narrengesellschaft Niederburg hat das Großprojekt „Die Fischerin vom Bodensee“ gestartet und die Proben (hier: Christiana Gondorf und Norbert Heizmann) haben bereits 2019 begonnen. (Archivbild) | Bild: Scherrer, Aurelia

„Gerade dies ist aber ein Grundpfeiler des Unterhaltungsangebots der Niederburg. Wir wollen das Musical ‚Die Fischerin vom Bodensee‚ unbedingt auf die Bühne des Bodenseeforums bringen. Allerdings können wir erst 2022 sichere und beschwingte Vorstellungen garantieren.“

Aus diesem Grund habe sich der Fasnachtsverein dazu entschieden, die die fünf Aufführungen nochmals um ein Jahr zu verschieben. Ursprünglich sollte das Musical 2020 auf die Bühne kommen.

Die neuen Termine

15.05.2020 -> 20.05.2022

16.05.2020 -> 21.05.2022

17.05.2020 -> 22.05.2022

19.05.2020 -> 24.05.2022

20.05.2020 -> 25.05.2022

Eine Rückgabe bereits gekaufter Tickets ist laut Mario Böhler nur über die Kasse des Stadttheaters möglich. „Dazu bitten wir Sie, das auf der Homepage www.narrengesellschaft-niederburg.de eingefügte Formular auszufüllen und zusammen mit den Karten an das Theater zurückzusenden oder in den Briefkasten an der Werkstatt, Inselgasse 2-6, zu werfen. Wichtig: Das Theater braucht die ausgedruckten Karten zur Rückerstattung zurück.“