Die Band Kraftklub ist der erste bestätigte Headliner des Campus Festival 2022 in Konstanz. Das teilte der Veranstalter Kokon Entertainment am Freitag in einer Pressemeldung mit. Im Mai 2022 soll die fünfköpfige Band aus Chemnitz als einer von zwei Headlinern das Line-Up des Festivals anführen.

Zweiter Headliner kommt noch

Neben Kraftklub sind für das Festival bereits Acts wie Alli Neumann, Faber, Jeremias, Juju, Majan, Provinz und Tua bestätigt. Laut Kokon Entertainment wird der zweite Headliner später angekündigt. Und es folge auch noch eine „weitere Bandwelle“, wie es in der Pressemeldung heißt.

Kraftklub sind der erste Headliner für das Campus Festival. Hier ein Bild des Auftritts von Moop Mama auf der Veranstaltung im Jahr 2018. | Bild: Jörg-Peter Rau/SK-Archiv

Das Campus Festival wurde in diesem und im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Nun soll das Musikfestival am 13. und 14. Mai 2022 im Bodenseestadion stattfinden. Weitere Infos und Tickets für die Veranstaltung gibt es unter www.campusfestival-kn.de