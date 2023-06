Das Wartezimmer beim Arzt ist voll. Endlich kommt die Sprechstundenhilfe und sagt: „Herr Müller, sie sind der Nächste.“ Juchu! Doch was passiert? Plötzlich steht in der Konstanzer Arztpraxis nicht nur ein Mann auf, sondern es erheben sich zwei oder gar drei Männer. Ganz so einzigartig ist Herr Müllers Nachname nicht.

Statistisch gesehen könnten in dem Wartezimmer mehrere Müllers sitzen. Denn der Nachname ist in Konstanz der häufigste Familienname. Wie die Stadtverwaltung auf SÜDKURIER-Nachfrage angibt, gibt es 557 Personen in der Stadt, die diesen Namen tragen. Bei 87.355 Einwohner ist also jeder 157. Bürger ein Herr oder eine Frau Müller.

Konstanz liegt damit voll im bundesweiten Durchschnitt. Laut der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) ist Müller in Deutschland der häufigste Familienname. Etwa eine Millionen Menschen tragen diesen Namen. Das ist vielleicht für die Herren und Damen Schmidt, Weber und Schneider überraschend. Denn das sind die zweit, dritt und viert häufigsten Familiennamen in Konstanz.

Konstanz ist eine Hochburg der Hubers

In der Konzilstadt hören 317 Bürger auf Schmidt, 289 auf Weber und 253 auf Schneider. Die Auflistung ist fast identisch mit der deutschen Top-Ten-Liste. Dort stehen auf Platz zwei Schmidt, auf Platz drei Schneider und auf Platz vier Fischer. Eigentlich ist es verwunderlich, dass der Name Fischer in Konstanz erst auf Platz sechs kommt. Denn oft beruhen die Nachnamen in Deutschland auf Berufsbezeichnungen. Und Fischer gibt und gab es Bodensee einige.

Die 10 häufigsten Nachnamen in Konstanz 1. Müller (557)

2. Schmidt (317)

3. Weber (289)

4. Schneider (253)

5. Schmid (239)

6. Fischer (231)

7. Keller (214)

8. Mayer (203)

9. Fuchs (193)

10. Huber (192) Auf den Plätzen 11 bis 25 liegen... ... die Namen: Maier, Wagner, Bauer, Hoffmann, Martin, Zimmermann, Schäfer, Wolf, Koch, Schwarz, Becker, Braun, Hofmann, Beck und Hermann.

Und was ist mit dem Namen Mayer? Wie oft wird dieser Name wohl auf Klingelschildern in Konstanz stehen? Immerhin gibt es den Namen in vielen Schreibweisen und ist einer der häufigsten in ganz Deutschland (Platz 38). Hier gibt es wieder eine kleine Überraschung. In der Stadt am Bodensee liegt der Name auf Platz acht. 203 Mal ist der Familienname Mayer laut der Verwaltung in der Stadt vergeben.

Auch eine weitere Namensgruppe scheint sich in Konstanz wohler zu fühlen als – rein statisch gesehen – im Rest von Deutschland: die Familie Fuchs (193 Personen). In Konstanz liegen die Füchse auf Platz neun, in Deutschland auf Platz 44. Hier haben sich die Bürger wohl zu Stadtfüchsen entwickelt.

Auf Platz zehn haben es sich die Hubers bequem gemacht. 192 von ihnen gibt es in der Stadt am Bodensee. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Denn mit Blick auf die deutschlandweite Verteilung ist der Nachname Huber gerade einmal auf Platz 42 angesiedelt. Konstanz scheint also eine kleine Huber-Hochburg zu sein.