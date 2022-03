Am Dienstagabend, 15. März, hat ein Betrüger eine 77-Jährige mit einem perfiden Trick abgezockt. Das schreibt die Konstanzer Polizei in einer Pressemitteilung. Ein Unbekannter, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab, rief die Frau an und teilte ihr mit, dass ihr Bankkonto mit einem Trojaner infiziert sei.

Der Mann überzeugte im Anschluss die Seniorin, seinen Anweisungen an ihrem Computer zu folgen und brachte sie dazu, eine Transaktionsnummer zu erzeugen. Dass sich hinter dem Anrufer nicht ein seriöser Mitarbeiter der Bank, sondern ein Betrüger verbarg, bemerkte das Opfer leider zu spät.

Die 77-Jährige musste feststellen, dass kurz darauf bereits ein vierstelliger Betrag von ihrem Konto auf ein fremdes Konto überwiesen wurde. Ob die Überweisung wieder rückgängig gemacht werden kann, wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei schreibt dazu: „Seriöse Anrufer fragen niemals nach Transaktionsnummern, Geld, Wertsachen oder Bankdaten. Seien Sie wachsam und vertrauen Sie nicht blind der Rufnummer auf ihrem Telefon. Vereinbaren Sie im Zweifel, dass Sie den Anrufer zurückrufen – oder verständigen Sie die Polizei.“

Weitere Informationen um sich vor Betrug zu schützen findet man auf den Internetseiten der Polizei unter praevention.polizei-bw.de.