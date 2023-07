Bei einem Unfall auf der Kreuzung Riedstraße und Allensteiner Straße im Stadtteil Wollmatingen ist am Dienstagmorgen, 11. Juli, ein Fahrgast eines Linienbusses verletzt worden. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz.

Dabei sei ein 22-jähriger Renault-Fahrer von der Allensteiner Straße auf die Riedstraße abgebogen. Ein zeitgleich auf der Riedstraße in Richtung Max-Stromeyer-Straße fahrender, vorfahrtsberechtigter Bus, musste daraufhin eine Vollbremsung ausführen, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu verhindern.

Durch das Manöver kam eine 50-jährige, in dem Bus stehende Frau, zu Fall und stürzte, heißt es in der Mitteilung. Dabei verletzte sie sich. Die Passagierin musste daraufhin von einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht werden.