Konstanz vor 1 Stunde Brandgefährlich? Feuerwehr verlangt sofortige Verbesserung am Theater Konstanz Am Theater Konstanz hapert es mit dem Brandschutz. Damit im Notfall möglichst niemand zu Schaden kommt, muss jetzt ganz schnell ganz viel Geld her. Doch der Sanierungsstau ist noch viel größer.

So schwere Mängel beim Brandschutz, dass sofort eine Not-Fluchttreppe für die Besucher auf dem Rang angebaut werden muss: Am Theater Konstanz muss die Stadt Konstanz viel Geld in Hand nehmen. | Bild: Oliver Hanser