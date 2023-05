Die Absperrbaken sind aufgestellt und die Bagger reißen schon in Teilbereichen am Ende der Bodanstraße gegenüber dem Lago Shopping-Center den Fahrbahnbelag auf. Es ist der Beginn eines Mammutprojekts, für dessen Umsetzung die Fachplaner zum jetzigen Zeitpunkt 26 Monate kalkulieren.

Zunächst soll ein Kreisverkehr direkt vor dem Lago an der Ecke Bodanstraße/Hafenstraße/Bahnhofplatz gebaut werden. Danach geht es mit der Umgestaltung des Bahnhofplatzes weiter.

Im ersten Bauabschnitt wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Von der Bodanstraße können die Autofahrer in die Hafenstraße und damit zum Lago-Parkhaus einfahren; auch zum Bahnhofplatz und weiter in die Konzilstraße können sie gelangen.

Bild: Schönlein, Ute

Von der Hafenstraße kommend – dazu zählt beispielsweise der Verkehr aus dem Lago-Parkhaus und von Klein Venedig – werden sie allerdings nicht zurück in die Bodanstraße fahren können. Stattdessen werden die Autofahrer über den Bahnhofplatz und die Konzilstraße stadtauswärts geleitet. In Richtung Schweiz geht es von dort aus also über die Laube oder den Sternenplatz in Richtung B33.

Der Bereich vom Bahnhofplatz (Einmündung Bahnhofstraße) zur Bodanstraße ist gesperrt. Lediglich Anwohner und Radfahrer dürfen hier derzeit einfahren, allerdings nur bis zur Baustelle. Das Parkhaus Marktstätte in der Dammgasse kann nach wie vor angefahren werden. Beim Verlassen müssen die Autofahrer allerdings darauf achten, dass sie links in Richtung Konzilstraße abbiegen, da die Einfahrt in die Bodanstraße für sie gesperrt ist.

Gesperrt: Vom Bahnhofplatz gelangen Auto- und Radfahrer weder in die Hafen, noch in die Bodanstraße. | Bild: Scherrer, Aurelia

Ändert sich etwas für die Fahrgäste der Stadtbusse?

Einschränkungen beim Busverkehr werde es derzeit nicht geben, bestätigt Christopher Pape, Pressesprecher der Stadtwerke Konstanz, auf SÜDKURIER-Anfrage. Die Bushaltestellen Bahnhof und Marktstätte würden von allen betreffenden Linien angefahren.

Lediglich die Routen jener Linien, die ab Haltestelle Marktstätte abfahren, änderten sich dezent, da auch die Busse nicht direkt in die Bodanstraße einfahren können. Sie nehmen einen kleinen Umweg über Bahnhof- und Sigismundstraße, um in die Bodanstraße einfahren zu können. Dies habe aber keine Auswirkungen für die Fahrgäste der Stadtbusse, da auf diese Weise alle Haltestellen bedient werden können.

Und die Fußgänger zwischen Bahnhof und Bodanplatz?

Für die Fußgänger ist es etwas mühsamer. Die Ampel bei der Sigismundstraße zum Lago wurde abgebaut. Dafür gibt es etwas vorgelagert nun einen Zebrastreifen. Das Queren der Bodanstraße zwischen Lago und Sport Gruner sowie der Hafenstraße und des Bahnhofplatzes ist noch an gewohnter Stelle möglich. Das wird sich voraussichtlich noch ändern, sobald die Bauarbeiten fortschreiten.