Sie wird vorerst nicht mehr hinter dem Steuer sitzen dürfen: Eine Autofahrerin ist in der Nacht zum Donnerstag, 23. Februar, das mit ihrem Wagen unterwegs gewesen – und hatte ordentlich Alkohol getankt. Sie hatte bereits mit über zwei Promille mehrere Kilometer auf der Autobahn 81 und Bundesstraße 33 zurückgelegt, als Beamte des Polizeipräsidiums Konstanz sie aus dem Verkehr zogen.

Reichenau Porsche-Fahrer wird mit 1,6 Promille gestoppt und will den Wagenschlüssel nicht herausgeben Das könnte Sie auch interessieren

Das schreibt die dortige Pressestelle in einer Mitteilung. Gegen 1 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass ein VW Touareg auf der A81 auf Höhe Singen in Fahrtrichtung Radolfzell unterwegs sei. Das Auffällige dabei: Das Auto fuhr Schlangenlinien. Auf der B33 kurz vor Konstanz konnte die Polizei den Wagen schließlich anhalten und kontrollieren.

Unterwegs mit mehr als zwei Promille

Wie sich bei der Überprüfung herausstellte war die 27-jährige Fahrerin in erheblichem Maße alkoholisiert. Ein durchgeführter Test mit einem Ergebnis von über zwei Promille bestätigte den Verdacht der Polizisten. Die Frau musste ihr Fahrzeug in der Folge stehen lassen. Sie musste neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben, so die Angaben der Polizei. Sie erwartet außerdem eine Anzeige wegen ihrer Trunkenheitsfahrt.